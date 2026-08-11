Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ

Помощник президента России Андрей Фурсенко предложил усложнить Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Экзамен стоит поменять в связи с большим количеством выпускников, получивших максимальные баллы. Нынешняя ситуация приводит к тому, что множество абитуриентов с выдающимися результатами одновременно штурмуют ограниченное количество бюджетных мест в вузах. Сегодня даже максимальный результат по трем экзаменам не дает гарантии поступления в желаемый вуз.

При этом не нужно опасаться снижения среднего балла, отметил помощник президента. Это не означает, что дети стали глупее, это говорит о том, что задания стали сложнее.

Мы должны просто посмотреть и сказать: Да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому, что просто усложнились задачи", - объяснил он.

Кроме того, Фурсенко предложил сократить количество школьных олимпиад, так как их избыточность во многом девальвировала этот механизм поступления.