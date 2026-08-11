Евробюрократы готовы принести в жертву олимпийское движение: им окончательно затмила умы русофобия. Европейские "элиты" крайне обеспокоены решением Международного олимпийского комитета снять санкции с Олимпийского комитета России и российских спортсменов, сообщили в Службе внешней разведки России.

В европейских столицах раздаются причитания, что решение МОК фактически сводит на нет многолетние усилия Запада по "изоляции" России в мировом спорте. А открывшаяся перспектива полноценного участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе с национальным флагом и гимном вызывает у евробюрократов настоящую панику.

Как сказано в сообщении, европейские "могильщики" Олимпийского движения намерены нарастить антироссийскую пропаганду среди конструктивно настроенных по отношению к Москве стран и спортивных федераций. Они намерены побудить их саботировать "аполитичное" решение МОК. Однако мировая спортивная общественность не пойдет на поводу у пытающихся похоронить великое творение Пьера де Кубертена, убеждены в СВР.