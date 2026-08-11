"Не была в забытье или в маразме": что на самом деле убило актрису Нину Русланову

Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября 2021 года в возрасте 75 лет. Последние годы звезда фильмов "Завтра была война" и "Собачье сердце" жила уединенно. Она не снималась и не давала интервью из-за проблем со здоровьем. Актриса перенесла два инсульта и операцию на сердце.

Единственная дочь Нины Ивановны в интервью "АиФ" рассказала, как уходила актриса. Олеся Рудакова уверена, что ее мать можно было спасти. Наследница звезды советского кино считает, что ее близкого человека убила ошибка врачей. Рудакова заявила, что Русланова скончалась не из-за последствий коронавирусной инфекции, как об этом писали в СМИ.

После смерти Нины Ивановны было возбуждено уголовное дело, которое позже закрыли из-за недостаточности доказательств. Продолжать разбирательства Рудакова не стала, так как была без сил из-за обрушившегося на нее горя.

"Единственное, что я хочу пожелать врачам, которые лечили маму — здоровья, счастья, всего прекрасного. Чтобы у них никогда не возникло в жизни таких проблем, какие случились у мамы", — сказала Олеся.

По словам дочери актрисы, Русланова перед уходом "не была в забытье или в маразме". После инсульта актриса восстановилась, мыслила и говорила свободно. Нина Ивановна действительно перенесла операцию на сердце и замену бедренного сустава, однако это не отразилось на ее повседневной жизни. Нина Русланова жила одна, сама себя обслуживала и ежедневно проходила по два-три километра. Иногда по хозяйству актрисе помогали бывшие мужья и дочь.

Незадолго до смерти звезда кино легла на плановую операцию. Однако хирургическое вмешательство обернулось трагедией.

"После операции по удалению полипа было установлено, что у нее была инфекция в сердце. Я просила врачей разрешить перевезти маму в кардиологический центр, но мне сказали, что я ее не довезу. Мама скончалась", — поделилась дочь Нины Руслановой.