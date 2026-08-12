Как выглядит памятник на могиле Нины Руслановой за 2 млн рублей, ради которого ее дочери пришлось унижаться и стоять на коленях

Звезда фильма "Завтра была война" и сериала "Тени исчезают в полдень" Нина Русланова скончалась 21 ноября 2023 года. Актриса умерла после продолжительной болезни. Последний приют Нина Ивановна обрела на Троекуровском кладбище. На могиле любимицы публики долгое время не было памятника.

Единственная дочь актрисы Олеся Рудакова, объяснила, почему захоронение долгое время не было оформлено должным образом. По словам наследницы, три года она искала деньги, чтобы достойно увековечить память Руслановой. Средства на монумент в итоге выделил один из фондов.

Найти средства на памятник, призналась Рудакова, было невероятно сложно. Актерское сообщество помогать не захотело. Олесе пришлось столкнуться с унижениями и хамством.

"Когда я их искала и собирала, никому это не было интересно. Я стучала, билась во все кабинеты, стоя на коленях, умоляя помочь установить памятник маме — меня просто посылали. За свои 40 с лишнем лет таких ощущений унижения я не испытывала. Коллеги мамы отвернулись", — поделилась единственная дочь Нины Ивановны.

И лишь в августе 2024 года на могиле Руслановой появился строгий, лаконичный красивый монумент. Оплатил его создание – а это, как говорят, около 2 миллионов рублей – благотворительный фонд. Открытие памятника дочь актрисы приурочила к собственному дню рождения и устроила поминки прямо на кладбище.