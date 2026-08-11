Диброва взяла на себя детей Товстика: "Увы, они не знают, что такое мама в нормальном проявлении"

Полина и Дмитрий Дибровы год назад оформили развод после 16 лет брака. Сейчас ростовская модель счастлива с миллиардером Романом Товстиком. Они живут в съемном доме вместе с детьми. Однако старший сын Полины, 16-летний Александр, остался с отцом. Диброва поддержала его решение.

"Я понимаю Сашу. Он выбрал остаться с папой, потому что у него там своя комната, всё устроено и оборудовано. Зачем ему что-то менять? Мама рядом, на той же улице, к ней всегда можно прийти позавтракать, пообедать и поужинать. И еще: разговоры с папой в Сашином возрасте гораздо ценнее. Потому что Дмитрий — незаурядный человек, и чем больше Саша будет общаться с папой, тем перспективнее его будущее", - рассуждает Полина.

После развода Дибровы сумели сохранить хорошие отношения. "Я никогда ничего плохого не скажу про Диму при детях и публично. Дети должны знать, что их папа самый лучший. Очень важно сохранить нормальные отношения после развода. Тут вообще не надо думать о себе, нужно поступать в интересах детей", - заявила Диброва.

При этом она не скрывает, что они не идеальная семья, они с Романом не идеальные родители, но они делают все, чтобы быть вместе и построить счастливое будущее. Несмотря на то, что почти все дети живут с ними, Полина не пытается быть для наследников Романа мамой, а позиционирует себя в качестве друга.

"Дети нуждаются в любви. К сожалению, в нашей ситуации есть очень большой прокол: детям Романа не хватает мамы. Любить так, как родная мама, никто никогда не сможет. И дети не смогут любить кого-то так же, как маму... Рассчитываю, что ситуация изменится, что у их мамы закончится период инфантильности и она все-таки займется своими детьми. Увы, они не знают, что такое мама в нормальном проявлении", - сообщила Полина.

По словам модели, невозможно восстановить отношения, "пока она не приведет свою голову в порядок". В итоге "страдают дети", заключила Диброва. Она констатировала, что ей приходится "поддерживать их психологическое состояние" "своим разумным поведением и отношением к жизни", передает "Рамблер".

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