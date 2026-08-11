Суд приговорил к смертной казни Башара Асада

Бывший президент Сирии Башар Асад приговорен к смертной казни. Вердикт вынес сирийский суд. Кроме того, уголовный суд Дамаска приговорил к смерти двоюродного брата Асада - бывшего бригадного генерала сирийской армии Атефа Наджиба.

Как сказано в сообщении суда, государственный прокурор потребовал признать Атефа Наджиба и других скрывающихся от правосудия обвиняемых - Башара аль-Асада, Махера аль-Асада и других лиц – виновными. Им вменяют в вину убийства, пытки, произвольные аресты и растрату государственных средств. Утверждают, что доказательства по делу являются последовательными и взаимосвязанными, и требуют максимального наказания, передает SANA.

Наджиб занимал должность главы отдела политической безопасности в провинции Дараа. Новые сирийские власти утверждают, что он несет прямую ответственность за репрессии и аресты в провинции во время гражданской войны, начавшейся в 2011 году.