"А я никогда ничего не боялся": Путин о своем отношении к угрозам в сфере ИИ

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможные угрозы, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Глава государства сейчас находится в Новосибирской области, где общается со студентами, аспирантами и молодыми учеными. Путин спросил, какие угрозы нам создает ИИ, на что преподаватель ответил, что президенту нечего бояться.

"А я никогда ничего не боялся", - с улыбкой отметил российский лидер (цитата по ТАСС).

Ранее в Кремле заявили, что Россия входит в число лидеров по развитию нейросетей.