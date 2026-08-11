Поргина плюнула в Богомолова в ответ на его действия: "Совести у него нет"

Людмила Поргина прокомментировала инициативу Олега Меньшикова. И походя плюнула в режиссера Константина Богомолова.

На днях Олег Меньшиков предложил сократить число театральных вузов до 6-7 и отменить платные курсы. Он рассказал о печальной судьбе выпускников театральных вузов. По словам мэтра, работу находят единицы, а тысячи несостоявшихся актеров остаются не у дел с поломанными судьбами.

Вдова прославленного артиста Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина поддержала инициативу Олега Меньшикова. "Я очень уважаю Олега Меньшикова. У него большие работы и масса достоинств. И я с ним согласна. Обилие театров не дают обилие талантов. Где они, талантливые педагоги? Я не вижу талантливых выпускников, новых молодых актеров и режиссеров. Платное обучение — это просто зарабатывание денег", - высказалась Поргина.

Актриса не преминула плюнуть в режиссера Константина Богомолова. Таким образом она отреагировала на некоторые его постановки. "Я не понимаю, почему муж Собчак владеет двумя театрами. Для меня это бездарность. Такой кошмар постановок... Четыре часа идет что-то несусветное. Почему Шекспира надо ставить так, в каких-то страшных костюмах? По-моему, совести у него нет", - заявила актриса.

Людмила Поргина даже перестала посещать МХТ имени Чехова из-за постановок Константина Богомолова. Она считает их "бездарными" и "пустыми" и убеждена, что такие спектакли не имеют отношения к искусству, передает Teleprogramma.org.

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