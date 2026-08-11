ВС России освободили Щербаковку и Новое Поле

Российская армия продолжает специальную военную операцию. ВС России освободили за сутки два населенных пункта. Поражены логистические центры и склады боеприпасов, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Щербаковка в Харьковской области. А части группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новое Поле в Запорожской области.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по логистическим центрам и складам боеприпасов ВСУ. В акватории Черного моря уничтожен украинский патрульный катер. Поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиационных бомб и 931 беспилотник в зоне СВО.