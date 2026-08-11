Елена Проклова забросила театр и теперь пишет иконы

Елена Проклова когда-то считалась одной из самых востребованных артисток. Однако сейчас известная актриса забросила профессию.

Журналисты связались с Еленой Прокловой и выяснили, что в настоящее время она живет в Сочи в горах. Артистка уточнила, что не бросила профессию окончательно, но театр перестал быть основой ее жизни. Проклова продолжает играть в спектаклях, которые любит, однако основное время посвящает иконописи — занятию, к которому стремилась много лет.

Мало кто знает, что популярная артистка обучалась в одной из лучших школ иконописи и, по совету педагога, решила заниматься этим серьезно, передает Teleprogramma.org. "Иконопись — это образ жизни, а не времяпрепровождение в свободные часы", - подчеркнула Елена Проклова.

Ранее актриса заявила, что уже составила завещание. Более того, свои последние дни Елена Проклова мечтает провести в доме престарелых, а не быть на попечении у родных. "Не хочу быть у Андрея и дочерей на попечении, когда настанут те года, когда я уже сама не смогу за собой ухаживать. Моя мечта попасть в дом престарелых, где все артисты, где каждый вечер приезжают актеры, спектакли показывают, где рядом в комнате лежат мои партнеры", - признавалась артистка.

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