Мотоблогер Татьяна Броновицкая погибла в ДТП с грузовиком в Москве.

Авария произошла утром 11 августа в районе 2-го Крестовского переулка. Желтый мотоцикл Racer Skyway столкнулся с грузовиком, сообщили в столичной Госавтоинспекции. Погиб один человек – им оказалась 47-летняя мотоблогер Татьяна Броновицкая, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В настоящий момент движение в районе места ДТП затруднено. Причины аварии устанавливаются.

Татьяна Броновицкая, известная в блогерской среде как Yana Vanorb, занималась мотоспортом и работала моушен-дизайнером. Она неоднократно попадала в аварии, а после рассказывала о них подписчикам.