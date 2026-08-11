Группировка ВСУ попала в котел под Добропольем в ДНР

Российские войска устроили котел украинским боевикам в Донецкой народной республике. Группировку ВСУ заперли в районе населенного пункта Доброполье, сообщил "Архангел спецназа".

По данным военкоров, ВС России образовали еще один котел юго-восточнее Шевченко и до Родинского. Эксперты отмечают, что в этом районе котел в ближайшее время либо захлопнется в полноценное окружение, либо заставит закрепившегося противника оставить позиции.

Минобороны ранее сообщило, что российские войска установили контроль над селом Щербаковка в Харьковской области. Также освобожден населенный пункт Новое Поле в Запорожской области.