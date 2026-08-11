Перед смертью Наталью Трубникову сразил страшный удар

Сегодня, 11 августа, стало известно о смерти звезды музыкальной сказки "31 июня" Натальи Трубниковой. Ей был 71 год.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти артистки. Сообщалось, что в последнее время Наталья Трубникова страдала от болезни Паркинсона.

А незадолго до смерти балерина похоронила супруга, Анатолия Кулакова. Он был солистом балета, позже стал режиссером-балетмейстером и педагогом. Детей у пары не было. В 2022 году Кулаков скончался, и эта утрата стала для Трубниковой страшным ударом, отмечает Teleprogramma.org.

Чтобы скрасить одиночество, артистка часто общалась с соседкой. По некоторым данным, именно она и обнаружила тело Натальи Трубниковой. Балерина скончалась на диване.

Когда и где именно похоронят артистку, пока не сообщается.

Отметим, что фильм "31 июня", в котором Наталья Трубникова сыграла принцессу Мелисенту, стал единственной заметной киноработой артистки. На ее счету еще несколько лент, однако в основном Трубникова играла в эпизодах. Сама актриса впоследствии говорила, что режиссеры не особенно привечали ее, считая, что она со дня на день покинет страну.

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