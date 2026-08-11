Собянин объявил о начале строительства образовательного комплекса на юге Москвы

Сергей Собянин в мессенджере "Макс" объявил о начале строительства образовательного комплекса в Даниловском районе.

Возведут его на территории бывшей промзоны ЗИЛ, которая превращается в один из самых современных районов города - с комфортным жильем, транспортом, парками и набережными.

Новый образовательный комплекс рассчитан почти на полторы тысяч мест. В него вошли школа и детский сад. В школе будут творческие мастерские, кабинеты для изучения технологий, два спортзала, а рядом места для проведения мероприятий, зоны отдыха и спортплощадки. Со стороны внутреннего двора пристроят уютный амфитеатр. Детский сад рассчитан на 20 групп.

Завершить строительство комплекса планируют в 2028 году.