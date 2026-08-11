Собянин рассказал о ходе программы обновления районных парков

В Москве идет программа обновления и озеленения крупных парков, при этом столичные власти не забывают также про районные парки и небольшие скверы возле жилых домов, рассказал Сергей Собянин в Max.

Так, в Дмитровском районе обновят Ижорский сквер, в Левобережном благоустроят сквер у районного центра "Нева", в Люблине проведут работы в сквере имени А.Ф. Авдеева. Кроме того, преобразится парк "Этнографическая деревня Бибирево".

В Марьине же, по словам мэра, благоустроят парк имени Артема Боровика.

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