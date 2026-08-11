Полсотни человек отравились готовой едой в Салехарде

Медики диагностировали сальмонеллез у 51 жителя Салехарда. В числе заболевших – 18 детей. Источником отравления стала готовая еда из службы доставки, сообщили "Известия".

Роспотребнадзор проводит противоэпидемиологические мероприятия. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В числе заболевших — 18 детей, большинство пострадавших проходят лечение амбулаторно.

По данным местных властей, в медицинских учреждениях остаются восемь человек. Также в больнице лечатся трое детей. Врачи оценивают состояние госпитализированных как средней степени тяжести.