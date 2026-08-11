Новая выходка Меган Маркл возмутила народ: "Она опорочила память принцессы Дианы!"

Новую выходку Меган Маркл обсуждают поклонники королевской семьи. Герцогиня Сассекская вышла в свет в бриллиантовых серьгах принцессы Дианы. Актриса блистала на гламурном гала-вечере в Канаде, но многие сочли, что американка в очередной раз пыталась нелепо скопировать свою покойную свекровь.

Как пишет RadarOnline, Маркл надела серьги Дианы вместе с чёрным платьем Greta Constantine с оголенным плечом. Меган появилась на публике с принцем Гарри. Это стало первым совместным публичным выходом супругов после поездки с детьми в Великобританию в июле.

"Критики Меган устали от её постоянных попыток подражать Диане. Каждый раз, когда она надевает что-то, связанное с Дианой, они утверждают, что это создаёт очередное сравнение. Серьги сразу стали предметом обсуждений, потому что их история настолько хорошо известна. Но ей нужно понять, что она далеко не настолько культовая фигура, как Диана, и не имеет к ней никакого отношения", — отметил инсайдер RadarOnline.

На своей станице в соцсети Маркл также опубликовала селфи с Гарри, на котором хорошо видны бриллиантовые серьги, ранее принадлежавшие леди Ди. Пользователи Сети были не в восторге от снимка. Народ оставил десятки негативных комментариев. "Она опорочила память принцессы Дианы!" — заявил один из возмущенных поклонников королевской семьи.