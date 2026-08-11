На станции "Парк культуры" досрочно завершили ремонт эскалатора

Ремонт эскалатора на станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии завершен досрочно. Ограничения на вход и пересадку в час пик, которые действовали с конца июня, больше вводить не будут.

Уточняется, что отремонтирован эскалатор большого наклона. Специалисты тщательно проверили элементы машины. Оборудование пересобрали, какие-то детали заменили. Выполнить работы должны быть до сентября, но, благодаря слаженным действиям всех мастеров, удалось всё сделать раньше срока.

Тем временем, ремонт на втором эскалаторе малого наклона продолжается, но на работу вестибюля это не влияет. Всё будет сделано в ближайшее время.

"В столичном метро действуют одни из самых строгих требований с содержанию инфраструктуры. Безопасность и комфорт пассажиров – наш главный приоритет. Сегодня на станции продолжается работы на втором эскалаторе малого наклона. Они не влияют на работу вестибюля и завершатся в ближайшее время", - говорит Павел Сёмкин, начальник отдела информирования службы внешний связей Московского метрополитена.