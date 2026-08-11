В Москве завершается капремонт дома, в котором жил композитор Эдисон Денисов

Почти 1800 многоквартирных домов капитально отремонтируют в столице за этот год. Сейчас восстанавливают здание на Красной Пресне. Оно известно тем, что в нём жил и работал композитор Эдисон Денисов. Теперь специалисты стараются воссоздать исторический облик фасада. А это требует предельного внимания к деталям.

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В доме на Красной Пресне жил и работал композитор Эдисон Денисов. Здесь "Моцарт 20 столетия", как называли его за рубежом, принимал учеников. Само здание возвели в 1943 году по индивидуальному проекту в стиле послевоенного неоклассицизма. Капремонт дому был необходим.

"Много мест дефекта штукатурного слоя фасада, трещин по фасаду и мест отшелушивания краски", - говорит Юрий Жуков, представитель подрядной организации.

Особое внимание – главному фасаду. Важно сохранить архитектурные детали.

После реставрации декоративных элементов, стены заново оштукатурят и окрасят в соответствии с исторической цветовой гаммой.

"Стилобатная часть фасада у нас темная. Выше стилобатной части главного фасада - более светлый. Все архитектурные элементы, балконные плиты и карнизы и тяги - темного света. Дворовые фасады у нас выполнены в более светлых тонах, они все монотонные", - говорит Жуков.

Вернуть дому первоначальный вид планируют уже в августе. Жители ждут этого с нетерпением.



"Очень хорошо, что проводится капремонт в нашем доме и проводится квалифицированными сотрудниками, бригадами, подрядчиками. Все согласовывают с нами, с жителями", - говорит житель дома Юрий Николаев.

"Дом артистов Большого театра" в Брюсовом переулке в порядок уже привели. Построили его в 1935 году под руководством архитектора Щусева. Это - уникальный образец переходного стиля от конструктивизма к сталинскому ампиру. Стоит лишь пройти вдоль его массивных стен и уже можно познакомиться с десятком выдающихся личностей, которые здесь проживали. Среди них - оперные певцы, балетмейстер, арфистка, дирижер, скульптор, и композитор Сергей Василенко.



Творческое наследие композитора богато и весьма разнообразно. Он написал более ста сорока опусов. Работать в квартире было удобно, благодаря продуманной системе шумоизоляции артисты и музыканты могли репетировать, не мешая друг другу. Но даже когда дом был полон жильцов, знаменитых на всю страну, в нем никогда не проводили капитального ремонта. Лишь два года назад он вновь обрел свой исторический облик.

"Были приведены в порядок, в первозданный вид, исторический облик фасада. Это рустованная поверхность, это венчающий карниз, сильно выступающий с кронштейнами, ну и, конечно же, балконы", - говорит Даниил Лосин, советник службы технического надзора Фонда капитального ремонта.

Большая работа была проделана и на Большой Грузинской. В 62-й квартире жил замечательный композитор Георгий Свиридов. Он искал вдохновение в том, чем живут обычные люди, считая, что искусство должно быть простым и понятным.

"Он написал знаменитую сюиту, все вы ее наверняка слышали и никогда не задумывались о том, кто ее написал. Это заставка для программы - "Время вперед", которая уже въелась в наш генетический код, и все мы знаем, что это за мелодия", - говорит историк Григорий Собанин.

Это здание - один их первых элитных жилых домов советского довоенного периода. Опираясь на исторические фотографии, специалисты воссоздали все утраченные элементы декора. В Фонде капитального ремонта уверяют: впереди ещё много проектов, ведь сохранение истории - это процесс непрерывный.