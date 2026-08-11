Голубика созрела в Московской области: урожай в этом году удался

В подмосковном питомнике в этом сезоне собрали уже 10 тонн голубики. Ягода капризная. Её можно вырастить только в специальных условиях, подготовив кислую почву. Голубика чувствительна и к погоде. Хотя на этом сложности не заканчиваются.

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Тёплые от солнца, сладкие, сочные. В Подмосковье уже вовсю собирают урожай голубики. Несмотря на холодную весну, урожай удался. Кусты с этой ягодой очень выносливы: они выдерживают сильные морозы и могут плодоносить до 100 лет. В сборе важное правило - каждой ягодке дают дозреть на ветке. Поэтому собирают голубику с июля до самой осени.

В Подмосковье, в питомнике деревни "Филенино" уже собрали 10 тонн. И на этом не остановятся - в планах выйти на 50. В прошлом году, правда, было больше - 91 тонна. Но тут свои нюансы. Во-первых, впервые сделали формирующую обрезку: она сразу съедает до трети урожая. Во-вторых, погода подвела - весенние заморозки и дождливое лето добавили хлопот, но вот на качестве ягоды это никак не сказалось.

"В конце марта погода была не по-весенне теплая, природа подумала, что глубокая весна началась, начали формироваться цветы, и в конце апреля - начале мая существенно похолодало – цветы, которые формировались, перешли в лист", - говорит генеральный директор предприятия Низами Магомедов.

Собирают голубику почти ювелирно - в "одно касание", чтобы не стереть с нее тот самый ценный налет.

"К ней надо относиться ответственно и нежно, потому, что на ней налет, это ценный витамин, поэтому ягода не аллергенная, есть ее могут даже дети", - говорит Магомедов.

Голубика - это мощный антиоксидант. В ней и полифенолы, и антоцианы, те самые пигменты, что дают такой насыщенный синий цвет. Они борются со свободными радикалами, тормозят старение, снимают воспаления и снижают риски серьезных болезней. Вот, например, Раиса Васильевна работает здесь уже третье лето. Ей 72 и выглядит она замечательно. Секрет, говорит, простой: всё дело в этой ягоде.

"Вся зиму ждем, когда придет пора работать, со всеми дружим, коллектив у нас дружный, хотя разновозрастной, есть дочки, внучата, я вот бабушка, да, настоящая семья", - говорит женщина.

Поля под голубикой занимают 26 гектаров. Строго следят за почвой, агрономы регулируют влажность, кислотно-щелочной баланс и дозу микроэлементов.

"Сорта для Московской области должны подбираться по зимостойкости, чтобы не вымерзали. Чтобы ягода была сладкая и плотная и хорошо лежала в холодильнике, добавляем кальций и калий", - говорит Роман Кузмич, главный агроном.

Весь урожай продают свежим. Параллельно в питомнике подвели итоги по клубнике: с трех гектаров сняли 15 тонн сортов "Азия" и "Мальвина". Эти поля в этом году уже отработали, сейчас их готовят к новому сезону: прополка, санитарная обрезка кустов и удаление ботвы.