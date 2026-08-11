Житель Подмосковья годами выращивал коноплю рядом с малиной, а полицейским пожаловался, что она сама растет

В Подмосковье задержан мужчина, который на дачном участке под Ступино, вместе с малиной выращивал и коноплю. Кусты спокойно соседствовали друг с другом за сараем.

После созревания ягоды, видимо, отправились на стол, а вот растения с наркотическими веществами на чердак. Там полицейские обнаружили свыше 20 подсушенных охапок. Экспертиза показала, что это марихуана. Впрочем, владелец дома не видит в этом ничего страшного.

— Я каждый год вырываю, а оно опять.

— Каждый год вырываете и сушите у себя на чердаке?

— Нее она тут уже года 3-4 висит, вообще не о чем.

— То есть вы считаете, что не нарушаете ничего противозаконного?

— Ну может быть да, но как наркотик нет.

Кстати выяснилось, что мужчина уже был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Теперь в отношении него возбуждено уже сразу несколько уголовных дел. А также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.