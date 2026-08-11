Как жила звезда сказки "31 июня" Наталья Трубникова после славы

Сегодня, 11 августа, стало известно, что умерла балерина и актриса Наталья Трубникова. Она прославилась благодаря роли принцессы Мелисенты из фильма "31 июня".

Незадолго до смерти Наталья Трубникова похоронила мужа Анатолия Кулакова. Детей у пары не было. Тело артистки, которой около месяца назад исполнился 71 год, обнаружила соседка.

Однако журналисты выяснили, что у балерины все же остались родственники. Так, о Трубниковой, которая страдала болезнью Паркинсона, заботилась жена ее покойного брата по имени Лариса.

Super выяснил, что в последние годы Наталья Трубникова преподавала танцы для девушек в школе рядом с домом, но позже отказалась от работы из-за проблем со здоровьем. Ей стало тяжело передвигаться, сильно отекали ноги.

А несколько дней назад артистка упала и после этого больше не выходила на улицу. Лариса приносила ей продукты.

Журналисты смогли проникнуть в квартиру покойной балерины. Они обнаружили там беспорядок и выяснили, что Трубникова и Кулаков хотели делать ремонт, но так и не смогли его завершить - мужчина умер. А теперь не стало и артистки.

После себя Наталья Трубникова оставила не только квартиру, но также дачу и автомобиль. Когда и где похоронят артистку, пока неизвестно.

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