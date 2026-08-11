Путин поручил ускорить разработку технологий будущего

Владимир Путин сегодня с рабочим визитом в Новосибирске. В столицу Сибирского федерального округа глава государства прилетел из Улан-Удэ.

В программе - обсуждение региональных вопросов и новейших технологий. Днём президент провёл заседание Совета по науке и образованию. Глава государства подчеркнул: наша страна входит в число мировых лидеров по развитию сложнейшей научной инфраструктуры. Но успокаиваться нельзя, необходимо наращивать темпы разработки технологий будущего. Для этого нужна эффективная интеграция исследовательских школ, цифровых вычислительных ресурсов, уникальных генетических коллекций. В регионах должны появляться сильные университетские центры. Задача государства и бизнеса - выступать заказчиками перспективных инноваций.

"Вновь хотел бы подчеркнуть: от скорости создания и внедрения инноваций в современном мире зависит буквально, без всякого преувеличения, всё. Наш суверенитет, развитие экономики, решение гражданских и важнейших оборонных задач. Которые сейчас в технологическом плане сильно переплетаются между собой. И в фундаментальных исследованиях всегда было и есть измерение, связанное с обеспечением обороны и национальной безопасности страны. Разработка перспективных техники и вооружений. Конечно, эти вопросы не имеют прямого отношения к сегодняшнему совету, но мы должны это чётко понимать - формулируя наши цели в научной сфере и в области связи, квантовых и биотехнологий, в космосе, новой энергетики, включая термоядерный синтез", - сказал Путин.

Успехи российской науки в полной мере демонстрирует новейшая мега установка для генерации синхротронного излучения. "Сибирский кольцевой источник фотонов", построенный в наукограде Кольцово, не имеет аналогов в мире. Это особо подчеркнул Владимир Путин, который посетил уникальную станцию и высоко оценил её потенциал. Президент сообщил: установку предстоит ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Она позволит получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и нано уровнях, что поможет решить многие задачи в биологии, медицине, химии и энергетике.

Новейшие технологии, перспективы и вызовы современной науки президент обсудил и с юными учёными. Утром глава государства в сопровождении первых лиц региона посетил Академгородок Новосибирского госуниверситета. Владимир Путин пообщался с выпускниками физико-математической школы, абитуриентами, со студентами, аспирантами и молодыми педагогами одного из ведущих вузов страны.