Боевиков ВСУ призвали оставлять позиции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к украинским военным, опубликовавшим видеообращение к своему командованию.

В опубликованном ранее видео украинские боевики рассказали, что их бросили на позициях. Из-за проблем со снабжением и ротацией на запорожском направлении они вынуждены пить мочу.

Захарова отреагировала на видеообращение украинских солдат в Telegram. Дипломат посоветовала военным бежать с позиций и сдаваться. Представитель МИД подчеркнула, что украинцев уничтожают руками главы киевского режима Владимира Зеленского.