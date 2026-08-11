Соседов раскрыл омерзительные поступки Пугачевой: пострадали люди

Алла Пугачева покинула Россию вскоре после начала спецоперации. Примадонна взяла детей и отправилась в Европу вслед за мужем-иноагентом. Теперь семья певицы скитается по миру. Алла Борисовна с Лизой и Гарри жила в Израиле, затем в Латвии, а теперь обосновалась на Кипре.

Притом Примадонна продолжает получать пенсию в России. Это возмутило музыкального критика Сергея Соседова. Он убежден, что Пугачева не заслуживает никаких социальных выплат прежде всего потому что критиковала власть.

"Если уехали и говорят о своей стране плохо, то должны за это расплачиваться. За русофобские высказывания надо штрафы брать — пусть расплачиваются своей пенсией. Наболтала лишнего — штраф с тебя. Отвечать за глупость и дурость нужно рублем", — заявил Соседов.

Музыкальный критик припомнил омерзительные поступки Примадонны. Мол, однажды Пугачева устроила скандал в гостинице в Ленинграде, после чего было заведено уголовное дело. Позже директор певицы Олег Наумович признался, что это было ради пиара. Кроме того телеведущий обвинил Аллу Борисовну в махинациях.

"Пусть она расскажет о "левых" концертах в советское время. Как проглаживали использованные билеты утюгом и прогоняли их снова, как имитировали сожжение якобы непроданных билетов, а вырученные деньги делили между собой. Как за эти махинации пострадали ее директора, а также музыкальный руководитель сопровождавшей ее тогда группы "Ритм" Александр Авилов", — возмутился Соседов в беседе с URA.RU.

По словам Сергея, тогда Пугачева выступала свидетелем в судах, хотя он уверен, что пострадали люди, которые действовали по указке артистки.