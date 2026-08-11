Авиакомпания ответила Волочковой, которая не попала на рейс до Мальдив: вместо посадки сидела в ресторане

Анастасия Волочкова угодила в скандал. Балерина должна была улететь на Мальдивы, но отдых оказался под угрозой срыва.

Дело в том, что артистка не попала на рейс. Когда она оказалась у стойки регистрации, выяснилось, что посадка уже закончилась. Впоследствии возмущенная Анастасия Волочкова утверждала, что ее просто не пригласили на регистрацию. Артистка обвинила авиакомпанию в недобросовестности и пообещала, что больше никогда не будет пользоваться ее услугами.

Авиакомпания в ответ выступила с официальным заявлением. Оказалось, что в билетах было указано время окончания посадки. Кроме того, в терминале аэропорта по громкой связи объявляли о посадке. Даже отдельно приглашали опаздывающих пассажиров.

Когда посадка завершилась в 22.15, в 22.18 к стойке регистрации подошли двое людей. Подразумевается, что это были Анастасия Волочкова и ее молодой директор Максим. Интересно, что, согласно данным с видеокамер, в 22:16 балерина и ее помощник направлялись в сторону выхода на посадку от ресторанной зоны терминала, расположенной на достаточном удалении, передает Starhit.

В итоге разгневанная балерина, которой, по ее словам, так и не вернули деньги за билеты и еще пришлось доплатить, чтобы не "сгорели" обратные билеты, приняла решение полететь на Мальдивы другой авиакомпанией.

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