Суд признал Оберландера виновным в геноциде советского народа

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрел уголовное дело в отношении Гельмута Оберландера. Нацистский преступник скончался в Канаде в 2021 году. Судьи признали его виновным в геноциде советского народа.

Оберландер причастен к массовым убийствам мирного населения и военнопленных на территории Ростовской области и Краснодарского края в годы Великой Отечественной войны. По данным следствия, уроженец Украинской ССР проходил службу в одной из фашистских зондеркоманд. С августа по ноябрь 1942 года он принимал непосредственное участие в массовом уничтожении мирных жителей.

По данным Генпрокуратуры, жертвами зверств стали не менее 3 290 советских граждан. На суде гособвинитель представил неопровержимые доказательства причастности Оберландера к преступлению, к которому не применяются сроки давности, передает ТАСС.