Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в разговоре с "Известиями" эксгумацию останков главы Организации украинских националистов (признана экстремистской и запрещена в России) Евгения Коновальца в Нидерландах.

Спикер внешнеполитического ведомства отметила, что когда-то Владимир Зеленский был "демократичным, оптимистически смотрящим на жизнь, обещающим мир кандидатом в президенты".

Теперь же, добавила дипломат, Зеленский "превратился в орка, главаря упырей, повелителя мух над эксгумированными останками нацистов".

11 августа на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме для дальнейшего перезахоронения на Украине останки Ковальца были эксгумированы. Перезахоронение, как ожидается, будет сопровождаться церемонией прощания.