Турция не намерена открывать свои черноморские проливы для прохода военных кораблей вопреки курсирующим слухам.

В июле 2026 года исполнилось 90 лет со дня подписания Конвенции Монтрё, регулирующей правила судоходства в зоне проливов. Документ закрепляет суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Именно на основании Статьи 19 этого документа Турция закрыла зону проливов для военных кораблей после начала СВО. Турецкое Министерство иностранных дел заверило в твердом настрое исполнять положения Конвенции с той же решимостью, что и до настоящего времени.

Как заявили информированные источники в турецком кабмине, которых цитирует РИА Новости, Анкара тщательно следит за соблюдением Конвенции Монтрё и не допускает ее нарушений, в том числе в части международных обязательств, регулирующих проход военных судов через проливы.

Источники также рассказали про обсуждение с Россией и Украиной потенциального механизма предотвращения атак на суда в Чёрном море. Консультации ведутся в закрытом режиме, их детали не разглашаются широкой публике.

Ранее официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик рассказал, что повлиять на позицию Анкары по проливам пытались "некоторые союзные государства, чтобы быть стороной войны и поддержать определенную страну". Несмотря на это, турецкие власти безоговорочно соблюдают Конвенцию Монтрё и не намерены отступать от этого принципа в будущем, заверил политик.