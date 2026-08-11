Сербия намерена к концу 2027 года быть готовой к вступлению в Шенгенскую зону. С таким заявлением выступил сербский министр по вопросам европейской интеграции Неманья Старович.

Как подчеркнул политик в эфире Радио и телевидения Сербии, Белград составил план действий по подготовке к вступлению в Шенгенскую, даже несмотря на то, что "существенное расширение Европейского союза или полноправное членство стран-кандидатов вряд ли станут возможными к концу этого десятилетия".

Старович подтвердил, что сербские власти намереваются до конца 2027 года выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне. Если этот план удастся реализовать, для россиян это будет означать отмену возможности безвизового пребывания в Сербии до 30 дней. Аналогичный шаг готовится предпринять Черногория: с 1 ноября гражданам России придется оформлять визу даже для краткосрочного въезда в ту страну.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян предупредил, что введение Сербией требований, схожих с шенгенскими визами, станет приговором для ее туристического сектора. Как написал эксперт в соцсетях, "массовый сегмент будет отрезан". При этом в АТОР подчеркнули, что пока российские туроператоры не получали информации от сербских партнеров относительно планов введения виз для посещения страны, сообщает ТАСС.

Примечательно, что за два месяца до этого сербский президент Александр Вучич уверял, что россияне могут не опасаться отмены безвиза. Как заявлял политик, даже если кто-то примет соответствующее решение, "оно будет немедленно отменено".

Однако с тех пор Вучич успел принять в Белграде предводителя киевского режима Владимира Зеленского, несмотря на открытые протесты собственных избирателей. Президент Сербии публично выступил за территориальную целостность Украины и пообещал ей поддержку в вопросе вступления в Евросоюз.