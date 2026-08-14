Валентина Легкоступова: подлянки Пугачевой и нелепая смерть

14 августа исполняется шесть лет, как не стало Валентины Легкоступовой. Смерть звезды советской эстрады сопряжена со скандалами, судебными разбирательствами, разделом имущества между вдовцом Юрием Фирсовым и детьми певицы, дочерью Анеттой и сыном Матвеем.

Юрий Фирсов после смерти жены выпустил автобиографическую книгу "Ловец ветров", в которой рассказал о сказочной любви с певицей, ее красоте, таланте, женственности. Разумеется, он ничего не говорил о том, что, по слухам, провоцировал у артистки пристрастие к алкоголю. Именно неудачное падение в нетрезвом состоянии стало причиной смерти исполнительницы хита "Ягода малина".

Весь музыкальный мир (за редким исключением) сегодня вспоминает светлую, голосистую Валю Легкоступову. Говорят, только одна Алла Пугачева недолюбливала артистку.

"Легкоступова, как комета, ворвалась на эстраду. У нее были прекрасные вокальные данные (окончила Гнесинку), потрясающая внешность, чудесная улыбка и молодость. Алла Борисовна сразу почувствовала в ней конкурентку. На тот момент Пугачева была не в такой хорошей форме, как Валя. Пугачева стала строить ей препятствия. Она так неоднократно поступала с артистами", — делился в одном из интервью Игорь Наджиев.

Валентина Легкоступова, что называется, "выстрелила" на конкурсе в Юрмале. Она поразила президента фестиваля, композитора Раймонда Паулса. Маэстро в своей книге "Мелодии в ритме жизни" писал о яркой и талантливой Легкоступовой так: "Почему я обратил внимание на Легкоступову? Во-первых, потому, что еще в Юрмале спорил с членами жюри насчет ее потенциальных вокальных данных и обещал, что она способная исполнительница. И оказался прав. На мой взгляд, с таким набором достоинств можно претендовать на ведущие роли в эстраде".

Валентина Легкоступова исполняла шлягеры "Ягода малина", "Капля в море", "Я улыбаюсь". Она могла бы спеть еще очень много, но трагическая случайность в августе 2020 года оборвала ее жизнь.

Незадолго до смерти артистка в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал яхтсмен Юрий Фирсов. Влюбленные оформили отношения и обвенчались в Крыму. Примечательно, что на важных церемониях не было детей артистки. Позже выяснилось, что ни Анэтта, ни Матвей не одобрили выбор матери. Молодожены же вернулись в Москву и продолжили праздновать свадьбу в столичной квартире артистки. Оттуда, по слухам, спустя пару недель их отвезли в наркологическую клинику.

Там выяснилось, что у Валентины Легкоступовой серьезная травма головы. По основной версии, певица поскользнулась в ванной, но не стала вызывать медиков, думая, что само пройдет. В итоге артистку прооперировали, но спасти не смогли — драгоценное время было упущено.

Похоронили артистку на Троекуровском кладбище вдали от звездной аллеи. Сейчас на могиле исполнительницы хита "Ягода малина" стоит скромный памятник из темно-серого камня. Рядом букет из искусственных подсолнечников, которые так любила певица. Местами могила заросла сорняками. По всей видимости, близкие не часто навещают артистку, а поклонники просто не могут найти ее могилу.