Российским каноистам разрешили выступать с флагом и гимном

Российским и белорусским каноистам разрешили выступать с флагом и гимном. Решение о снятии ограничений с 1 января 2027 года приняла Международная федерация каноэ.

Каноисты России и Беларуси теперь смогут выступать в составе национальных сборных с использованием флагов, гимнов, официальных эмблем и экипировки своих стран. Решение распространяется также на сопровождающий персонал.

В сообщении федерации отмечается, что в регламенте возможны исключения. Они возникнут в случае, если полноценному участию россиян и белорусов воспрепятствует местное законодательство или решения властей. В таком случае спортсмены могут принять участие в нейтральном статусе, передает РИА Новости.