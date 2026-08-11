Россия и Сирия подписали меморандум по военным базам

Россия и Сирия подписали 9 августа меморандум по вопросу функционирования российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе. Это подтвердили в российском Министерстве иностранных дел.

Как подчеркивает внешнеполитическое ведомство, это важный шаг по совершенствованию российско-сирийского взаимодействия в военной сфере, а также по укреплению договорно-правовой базы профильного сотрудничества в новых условиях.

Подписание соответствующего документа придаст дополнительный импульс развитию отношений между Москвой и Дамаском на фундаменте многолетней дружбы и партнерства, отметили в российском МИДе.

Востоковед Кирилл Семенов, которого цитирует РИА Новости, указал на взаимовыгодность нынешнего формата взаимодействия с Сирией. Москва и Дамаск нацелены на восстановление партнерских связей, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и Европейского союза. При этом "именно военное измерение находится в числе приоритетов", от этого сотрудничества Сирия не собирается отказываться.

Напомним, в 2024 году в Сирии произошел государственный переворот. Российские дипломаты вскоре после этого провели переговоры с новым сирийским президентом, условившись продолжать консультации по вопросу о дальнейшей судьбе российских военных баз в этой стране.