Выяснилось, чем грозит России рост заболеваемости гонореей и сифилисом в Европе

В европейских странах с 2021 года фиксируется резкий рост количества случаев заболевания инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Об этом рассказала глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения по ИППП Стела Бирол.

Как пишет The Economist, это нельзя списать только на улучшение диагностики и увеличение числа исследований — речь идет про объективный всплеск заболеваемости. Среди его причин специалисты называют сокращение использования средств барьерной контрацепции.

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии ТАСС указал и на такие причины, как ослабление профилактической работы и распространение устойчивости возбудителей лечения гонореи и сифилиса к антибиотикам. Попенял он также на доступность порнографии и снижение порога нравственности.

Российский специалист отметил, что завоз из Европы инфекций передающихся половым путем в Россию возможен, но системных оснований для роста заболеваемости в нашей стране нет.

Директор Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени Академика В.И. Краснопольского, профессор РАН, доктор медицинских наук, врач-гинеколог Роман Шмаков заявил, что резкий рост заболеваемости гонореей и сифилисом в Европе не представляет опасности для России. Как сообщает РИА Новости, эксперт подчеркнул, что "это у них эпидемия", в то время как "у нас стабильная ситуация по заболеваемости половыми инфекциями, абсолютно".

Ранее руководитель Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский выступил против ограничения доступности контрацептивов для населения под предлогом борьбы за повышение рождаемости. Эксперт напомнил, что презервативы хорошо защищают от ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передающихся половым путем, многие из которых вызывают бесплодие.