Путин встретился с молодыми ученными и провел заседание Совета по науке и образованию. Главное

На баскетбольной площадке - будущее российской науки. В красной форме - уже действующие студенты. В синей - школьники, которые только планируют поступать. И большинство из них собирается продолжить обучение в Новосибирском государственном университете. Выбор ребят понятен. НГУ - одна из крупнейших исследовательских площадок страны, которая активно модернизируется. Новые учебные корпуса, оборудование, общежития. И даже собственная физико-математическая школа.

С теми, кто со своей судьбой уже давно определился, связав ее с наукой, Владимир Путин проводит отдельную встречу. Здесь специалисты из самых разных областей. И химики, и физики. Кое-кто даже вернулся из-за границы, признав, что перспектив для молодых ученых теперь больше в России.

Как отметил президент, опасность того, что с развитием искусственного интеллекта люди разучатся думать, все же существует.

"Здесь, безусловно, нужны, исходя из реальной ситуации, программы обучения. Со школы начиная. Так, чтобы дети с младших классов учились думать. Хотели и любили это занятие", - добавил Владимир Путин.

Для страны эта задача стратегическая. Научный потенциал необходимо пополнять и развивать. И для этого создаются все условия. Строятся суперкомпьютеры, мегаустановки для научных исследований на уровне частиц. Одна из таких - "Сибирский кольцевой источник фотонов", "СКИФ" - как раз создана на базе Новосибирского госуниверситета. И что крайне важно - большая часть оборудования там полностью российского производства.

Российский коллайдер президент осматривает лично. Владимиру Путину рассказывают, что "СКИФ", по сути, является гигантским микроскопом. С его помощью ученые смогу изучать материалы, вещества, живые объекты. Причем на уровне атомов. Это позволит создавать новейшие лекарства и вакцины. Сплавы и полимеры. Делать открытия по целому ряду направлений.

"Все удалось. Все сделано. Я сейчас посмотрел установку. Впечатляет. Это реально впечатляет. И мы продолжим эту работу. Сейчас это один из самых мощных в мире, а по некоторым параметрам - не имеющий аналогов, ускоритель частиц. Это позволяет заглянуть в мир атомов, молекул. Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его первые исследовательские станции", - указал Путин.

Причем в России это будет не единственная мегаустановка для генерации синхротронного излучения. В будущем они появятся в Московской и Ленинградской областях. А также на базе Дальневосточного федерального университета. Проводить свои исследования смогут школьники, студенты и ученые со всей страны. Интерес к совместной работе растет и среди представителей иностранных государства.

Перспективы открываются колоссальные, говорит президент. Но в приоритете - развитие отечественной науки. Причем те открытия, которые будут совершаться, необходимо оперативно внедрять и масштабировать.

"Нельзя допустить, чтобы полученные результаты повисали в воздухе. Оставались невостребованными. Это привело бы к разбазариванию колоссальных средств и многолетнего труда ученых, исследовательских команд, которым нет цены. Нам надо так настроить работу, чтобы отечественные бизнес, предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий. От скорости создания и внедрения инноваций в современном мире зависит буквально всё. Наш суверенитет, развитие экономики. Решение как гражданских, так и важнейших оборонных задач, которые сейчас в технологическом плане сильно переплетаются между собой", - сказал Путин.

Государство, заявил президент, планирует увеличить финансирование науки. Также, по словам Владимира Путина, необходимо продолжать формировать передовые университеты и научные центры в регионах России. Новосибирская область в этом плане - один из лидеров. С ее главой президент провел отдельную встречу. Заслушал доклад о развитии территорий. А также дал старт работе завод по переработке молока в Новосибирске, продукция которого будет представлена по всей стране.

По дороге в аэропорт кортеж президента ждали люди - Владимир Путин остановился и пообщался с жителями Новосибирска.