Пока опытные украинские людоловы на ненавистном русском языке наставляют молодых коллег, родственники пропавших без вести бойцов ВСУ призывают режим к ответу. Митинги жен и матерей гремят по всей Украине. Брошенные на произвол судьбы боевики прямо из окопов на Запорожском направлении жалуются новому главкому, пригрозив сдаться в плен.

Взбунтовались даже вчерашние друзья киевского конферансье. Когда-то певица Оля Полякова вела свадьбы и юбилеи с Зеленским, с гордостью носила кокошник и пела веселые песни про "рашн стайл", потом, правда, демонстративно заменив его на "юкрэниан". И вот итог.

В Нидерландах тем временем эксгумировали останки очередного нацистского преступника – Евгения Коновальца. Он руководил запрещенной в России организацией украинских националистов. В 1938 году в Роттердаме Коновальца ликвидировал легендарный советский разведчик - Павел Судоплатов. Теперь нацист – герой современной Украины. Его с почестями собираются перезахоронить в национальном пантеоне. И не где-нибудь, а на территории Киево-Печерской лавры! А ведь соседи в Варшаве еще от прошлого скандала не отошли. Неудивительно, что польская оппозиция в очередной раз призывает отправить на родину всех украинских мужчин призывного возраста.

А вот как решать проблему с нехваткой ракет Patriot, ни поляки, ни кто-либо другой в ЕС не знает. На фоне катастрофического дефицита Киев даже перестал публиковать сводки о перехваченных российских ракетах.

"Страны, расположенные ближе к России, все реже готовы расставаться с имеющимися у них запасами ракет, поскольку их вооруженные силы и так считают свои системы ПВО недостаточно сильными. Американская администрация могла бы помочь, но она этого не делает. И в результате всем остальным приходится нелегко", - пишет Politico.

Особенно Еврокомиссии, которая не знает, где взять обещанные Украине 90 миллиардов евро, подчеркивает "Берлинер цайтунг". Саммиты, уверения в безоговорочной поддержке и прочие дипломатические реверансы оказались пшиком. Единственное, чем сейчас реально готов помочь ЕС, - козни Международному олимпийскому комитету и федерациям, которые одна за другой снимают с наших спортсменов запрет на участие в соревнованиях, следует из заявления российской Службы внешней разведки.

Ну, а главная мировая новость – возможная операция американских спецслужб, о которой пишет Washington Post. Белый дом якобы всерьез опасался покушения на первое лицо со стороны Ирана. Вот Дональд Трамп после завершения саммита НАТО в Анкаре поднимается на борт президентского самолета. Дальше - все как в кино: "Спустя несколько минут Трамп тайно покинул борт №1 через дверь с противоположной стороны самолета. Президента и нескольких сопровождавших его лиц вывезли в автомобиле, обычно используемом для загрузки бортового питания, и доставили к находившемуся неподалеку военному самолету C-32A. Вместе с Трампом на нем в Великобританию вылетел министр обороны Пит Хегсет".