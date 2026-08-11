Российские врачи сотворили чудо: Луна Феннер - больше не "девочка с маской Бэтмена"

Тот самый момент, когда она свободна от бинтов и повязок: вот семилетняя Луна рассматривает свое новое лицо, трогает гладкую кожу. А потом смеется и танцует от счастья. Ведь больше никакой "маски Бэтмена"! Российские врачи сотворили чудо!

Луну Феннер в соцсетях так и называли - девочка с "маской Бэтмена". Она появилась на свет с гигантским пигментным пятном, закрывающим практически все лицо. Это редкое заболевание - меланоцитарный невус. При неблагоприятном стечении обстоятельств он может перейти в рак кожи. В США врачи фактически отказались от лечения - их программа была очень сложной, стоила невероятно дорого, а результата никто не гарантировал. Родители настойчиво искали другие варианты. Российские врачи - сначала из Краснодара, а потом из Санкт-Петербурга - взялись за этот сложный случай. Но понадобилось несколько лет и этапов. И каждый раз Луна дарила хирургам очень символичную куклу.

В июле врачи провели последнюю операцию - убрали остатки невуса и рубцы.

"Последний этап был самым масштабным. Мы имплантировали ребенку под здоровые ткани тканевые экспандеры, это силиконовые резервуары, которые при заполнении дают увеличение площади кожи. Здесь используются свойства кожи реагировать ростом на увеличение подкожного объема", - объяснила Ольга Филиппова, заведующая отделением пластической хирургии, врач-пластический хирург, доктор медицинских наук.

При этом ставили цель максимально сократить количество этапов лечения. Поскольку оно довольно тяжелое. А Луна - очень маленькая пациентка.

"Ближе к концу перевязок уже, конечно, устала от них. Но всегда держала себя очень мужественно и позитивно. И всегда очень хорошо, с теплотой относилась к врачам, дарила им свои рисунки", - добавила Ольга Филиппова.

Конечно, за время, проведенное в России, у Луны появились любимые врачи и медсестры, ей очень грустно сейчас с ними расставаться. Выучила она и несколько русских слов. Оценила русскую кухню.

Случай Луны теперь известен во всем мире.

"Это уникальный случай. В хирургии, в мировой практике в хирургии - удаление невуса такой площади. И нужно сказать, что мы сейчас обладаем конечно таким опытом, которого на сегодняшний день нет ни у кого", - отметил Ярослав Прощенко, доктор медицинских наук, пластический хирург.

Главное для Луны достигнуто. Но впереди еще непростой и длительный период восстановления. Необходимо правильно ухаживать за шрамами и рубцами, чтобы добиться полного заживления. Да и отеки уйдут с лица только спустя время.

Луну уже выписали из клиники, а 13 августа она вместе с родителями улетит домой в США. С подарками.

В Америке она теперь сможет вернуться в школу, общаться с друзьями и родными. А следующий визит к российским врачам, возможно, состоится через два года - чтобы провести коррекцию рубцов и другие необходимые косметические процедуры. Как говорят хирурги, предстоит стереть с лица Луны следы их работы.