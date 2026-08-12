В Польше предложили сформировать из украинских безработных воинское подразделение для отправки на фронт. Инициативу помочь Киеву новобранцами, вернув украинцев из Европы на родину обсуждали еще в начале лета на саммите ЕС. В Германии эту инициативу поддерживает более половины населения, а две трети немцев выступают за то, чтобы отменить пособия по безработице для украинцев. Число граждан Украины призывного возраста, которые пользуются временной защитой в Евросоюзе, достигло почти миллиона 200 тысяч человек. А на тех призывников, которые не сумели перебраться с Украины в Европу охота идет круглые сутки.

Об Украине с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона".

— Немецкая пресса уже открыто декларирует идеи нового рейха. Вот этот скандал с журналистом Михаэлем Мартенсом, который задает Владимиру Зеленскому вопрос — "Скажите, нам, европейцам, что мы конкретно можем сделать, чтобы помочь вам убить больше русских?" — вызвал такой достаточно громкий скандал. Заметьте, формулировка не как помочь победить врага, победить Россию, одержать победу в войне. Нет, цель обозначена точно — помочь убить больше русских.

— Надо сказать, что это потомок нациста в третьем поколении задал этот вопрос. Собственно, тому, кто воплощает сегодня коричневые устремления Европы, Зеленскому. И в этом плане эта показательная акция, она носила абсолютно спланированный характер. То есть они возрождают идеологию Третьего рейха. Ну а самое главное, ведь и первые лица военного и политического руководства Украины говорят то же самое: мы хотим убивать русских в промышленных масштабах. Это возвращение к практике гитлеровской Германии. Для этого были концлагеря, для этого были газовые камеры, крематории, массовые расстрелы. И, собственно, и сегодняшняя политика Украины — это реализация идеи Третьего рейха. А за спиной киевского режима стоят вот те потомки недобитых фашистов, которые сегодня транслируют такие идеи, которые становятся в определенной степени мейнстримом для целого ряда социальных категорий населения Западной Европы.

— И ваши слова подтверждает позиция газеты, где работает этот потомок нациста. Они не стали его увольнять, мол, это частное мнение. Это не мнение редакции. Вот и всё. А сайт Change.org, на котором собрали очень много подписей под петицией с требованием его уволить, взял эту петицию и просто удалил. То есть всё сейчас в Европе подстроено под то, чтобы вызвать как можно больше ненависти к русским. Не просто демонизировать Россию, а показать, что русские - это люди второго сорта, которых надо только уничтожать.

— И вся практическая, не только риторика, но и действия Европы подтверждают то, что вы сказали, потому что… что такое экономические санкции? Это попытка ухудшить жизнь населения России, лишить нас самого элементарного, необходимого. Ну а террористические акты, которые Зеленский проводит против России, это политика прямого нацистского террора.

— В интервью другому немецкому журналисту сербский президент Александр Вучич нарисовал довольно мрачную картину, которая ждет мир. Он говорит: мне кажется, мы находимся на пороге большой войны, это не проукраинский конфликт, именно поэтому я надеялся, что кто-то уже предпримет шаги, чтобы этого избежать, но этого не случилось и в ближайшее время не случится. Война может расползтись по карте Евразии?

— Мы сегодня это видим и масштабирование того, что режим Зеленского проводит сегодня диверсионно-террористические операции не только против России, Он проводит их в Африке, он проводит их на Ближнем Востоке. Поэтому, к сожалению, прогноз президента Сербии имеет под собой реальные основания. Ну и, кстати говоря, хотел бы отметить, конечно, что сербы - это одна из тех наций, которая всегда поддерживала Россию. Мы рассчитываем, что, невзирая на кульбиты политики официального Белграда, наша историческая связь, товарищество, братство русских и сербов, не сможет никто вбить клин в те исторические и человеческие связи, которые всегда были важны для наших народов.

— Кстати, в этом же интервью Вучич отмечает, что по его прогнозам конфликт на Украине возможно закончится весной. И вот еще одна информация. Издание "Политико" заявляет, что США отказались обеспечивать Украину ракетами "Патриот". Возможно, это предоставляет нам некую возможность принудить Украину к миру?

— Действительно, для США, которые израсходовали критический объем ракет-перехватчиков КЗРК Patriot PAC-3 в ходе войны с Ираном, сегодня нет просто технических и иных возможностей для продолжения поставок этих видов вооружений на Украину. Поэтому у нас есть окно возможностей. Оно исчисляется несколькими месяцами для того, чтобы, имея гарантию превосходства в воздухе, уничтожить режим Зеленского с точки зрения его фундаментальных каких-то принципов жизнедеятельности. Поэтому удары по инфраструктуре критических объектов - это не только портовая инфраструктура, это электростанции, это ключевые объекты транспортной логистики, это заводы по производству боеприпасов, беспилотников. Мы должны максимально сосредоточенно и, самое главное, масштабно бить по нацистской Украине для того, чтобы сломать хребет режиму Зеленского.