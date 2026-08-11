Счастливая Ксения Алферова задрала юбку при всех и похвасталась стройными ножками

Ксения Алферова в начале года пережила крах брака. Первое время актриса не находила себе места. В одном из интервью она даже заявила, что продолжает считать себя супругой Егора Бероева.

Народ всерьез волновался за состояние падчерицы Александра Абдулова. Но постепенно актриса смогла взять себя в руки. Ксения снова широко улыбается и выглядит счастливой, в ее глазах опять появился озорной огонек.

На днях Алферова в своем блоге опубликовала свежие фотографии. Снимки актриса сделала на берегу реки. Ксения предстала перед подписчиками в длинной розовой юбке, которую задрала выше колен, похваставшись стройными ножками.

"Лето-маленькая жизнь! Как же хорошо просыпаться и видеть буйство зеленого моря за окном, выходить на улицу и попадать в солнечные объятия! Солнце наполняет тебя, согревает, проникает в каждую клетку тела, в каждый закоулок души! Летом наполняешься чувством беззаботности. Все проблемы кажутся мельче и незначительнее", — поделилась актриса своими мыслями.

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Напомним, что Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

А вскоре после этого появились сообщения, что Егор Бероев в феврале женился во второй раз. Актер обрел счастье с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Знакомые пары уверяли, что разница в возрасте в 27 лет молодоженов ничуть не смущает. Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Более того, супруги якобы готовятся стать родителями.