Москвичей предупредили о грозе

Во вторник, 11 августа, в Москве прогнозируется гроза. Об этом напомнили в столичном главке Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Как уточнило ведомство в своем MAX-канале, гроза ожидается вечером, в период с 17 до 22 часов. Ее будет сопровождать ливень и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Москвичей и гостей столицы просят проявить осторожность, не парковать машины в опасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, тщательно соблюдать правила дорожного движения и не оставлять детей без присмотра.

Подмосковный главк МЧС также предупредил в своем MAX-канале, что по области вечером 11 августа и в ночь с 11 на 12 августа в Московской области ожидается дождь, гроза и сильный порывистый ветер.

В связи с этим в Москве и Подмосковье повышен уровень погодной опасности — до "желтого". Предупреждение из-за грозы действует до 21 часа вторника, 11 августа. Кроме того, из-за ветра "желтый" уровень опасности сохранится до 21 часа среды, 12 августа, следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заверил, что в сентябре жителей Центральной России ожидает классическое бабье лето — солнечная сухая погода с температурой воздуха примерно на полтора-два градуса выше нормы.