Россия потребовала от Армении определиться с членством в ЕАЭС до декабря

Армении необходимо до декабря 2026 года решить свою дальнейшую судьбу — провести референдум о вступлении в Европейский союз либо подтвердить дальнейшее участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил во вторник, 11 августа, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Как пояснил дипломат, этот вопрос обсудят участники декабрьского заседания Высшего Евразийского экономического совета — главам государств, входящих в ЕАЭС, представят доклад о возможных последствиях приостановления членства Армении в этом объединении.

Если к тому моменту Армения не услышит призыв о референдуме, лидеры стран — членов ЕАЭС примут этот факт во внимание при определении соответствующих дальнейших совместных шагов, цитирует Галузина ТАСС.

На этом фоне депутат правящей в Армении партии "Гражданский договор" Саргис Ханданян заверил, что программа нового армянского кабмина будет содержать пункт о сохранении членства в ЕАЭС. Парламентарий заверил, что в этом формате Армения "принимает активное участие и вносит свой вклад, как в политическом плане, так и финансово".

В июле президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвал Ереван в кратчайшие сроки провести референдум о дальнейшем будущем республики в ЕАЭС. В Кремле уточнили, что конкретные сроки и дедлайны при этом не озвучивались.

Вскоре после этого Пашинян заявил, что Армения последовательно выступает за приверженность принципам Евразийского экономического союза. Однако политик не удержался от критики ЕАЭС, заявив, что на практике принципы свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы не работают в полную силу.