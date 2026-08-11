Елена Беркова 12 лет ищет тело жениха, который утонул в Крыму

Елена Беркова прославилась благодаря шоу "Дом-2". За ее отношениями с Романом Третьяковым наблюдала вся страна, а когда вскрылась страшная тайна, и Лену попросили уйти с проекта, многие зрители рыдали.

Спустя почти 20 лет после тех событий Беркова пришла на интервью к Ксении Бородиной и рассказала о своей жизни после реалити. Елена несколько раз была замужем, и лишь один мужчина смог окружить звезду телешоу заботой и любовью. Но долго и счастливо не случилось. Беркова потеряла любимого и до сих пор не может смириться с утратой.

Владимир Савро так и не стал мужем актрисы, они не успели пожениться. "Это был счастливый брак, потрясающий. Я думаю, что мы бы никогда не разошлись. Мы не были официально женаты. Поехали подавать заявление после четырех лет вместе. Просто свадьба не была необходимостью, вообще не стоял вопрос: поженимся мы или нет? Мы настолько классно жили", — вспоминает Елена.

По образованию Владимир был юристом, но работал в сфере шоу-бизнеса, он был директором Сергея Зверева и занимался промоутерской деятельностью с клубами. Любимый баловал Беркову, а она наконец-таки почувствовала себя счастливой.

"Мы сошлись по всем жизненным ценностям. Более того с ним я поняла, как можно ко мне относиться, как меня можно любить. Я вообще узнала, что такое любовь и нормальные здоровые отношения. Он мне позволял капризничать. Ему нравилось баловать меня. Это давало ему чувствовать себя мужчиной, — поделилась актриса в интервью Бородиной.

14 сентября 2013 года Елена и Владимир отдыхали в Крыму. Тот ужасный день Беркова запомнила навсегда. Романтический отпуск обернулся трагедией. Когда в бухте Ласпи начался пятибалльный шторм, Савро находился на одной из скал, спасателей рядом не было, как и табличек с предупреждением об опасности.

"Мы не знали, что будет шторм. Мы гуляли по скалам, как и множество других людей. Нас смыло в море. Все остальное время я выплывала. Он погиб, а меня смогли спасти. Я просто очень хорошо плаваю, а он плохо", — рассказала Лена.

Тело Владимира по сей день не нашли. Это разбивает Берковой сердце, она все еще надеется, что возлюбленный вернется "каким бы ни был и в каком бы состоянии, просто, чтобы живой".

"И от этого еще было сложнее пережить утрату, потому что так хотя бы понятно… А так ты все время веришь, что надежда есть. А вдруг? А вдруг где-то он…… Никогда это не перестанет болеть", — расплакалась звезда "Дома-2".