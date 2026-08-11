Украина лишилась еще одного стратегического предприятия из-за ударов ВС России

Металлургический комбинат в Запорожье "Запорожсталь" полностью остановил работу после удара ВС России. Об этом рассказали во вторник, 11 августа, в пресс-службе предприятия.

Завод, включенный в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, прекратил функционировать. Другие производственные площадки, по сообщению пресс-службы "Запорожстали", работают на пониженных мощностях.

Министерство обороны России пояснило, что "Запорожсталь" стала мишенью для ударов российских бойцов, поскольку продукция этого комбината используется врагом для создания защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники и пластин для бронежилетов. Кроме того, на территории предприятия оборудовали тяжелую бронетехнику экранами для защиты от ударов FPV-дронов.

Комментируя новые удары по объектам украинской "оборонки", Минобороны России подчеркнуло в своем MAX-канале, что с началом августа "июльская жара сменилась для врага палящим зноем".

Тем временем командование украинской армии прекратило публиковать данные о пусках российских ракет на фоне собственного дефицита ракет-перехватчиков. Как сообщает Bloomberg, такие изменения произошли через несколько дней после того, как в ночь на 5 августа система противовоздушной обороны (ПВО) Украины не сумела перехватить ни одной ракеты, выпущенной российскими бойцами.