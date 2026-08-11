Сотни иностранных специалистов с ценными компетенциями подали заявки на переезд в Россию

Уже 658 заявок поступило от желающих принять участие в программе "Время жить в России" по привлечению иностранных специалистов в Россию. Об этом рассказала во вторник, 11 августа, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Как отметила Чупшева, с 15 апреля на специализированной платформе зарегистрировано около четырех тысяч человек и поступило 658 заявок на эту программу. Желающие представляю страны Азии, Ближнего Востока, Европы, а также США и Канаду. Средний возраст участников — 25-45 лет.

В рамках указанной программы специализированное агентство ищет талантливых высококвалифицированных специалистов, ученых, спортсменов, деятелей культуры и креативных индустрий. Участвовать в программе могут также студенты, демонстрирующие высокие результаты в образовательной деятельности.

Важным условием участия в программе "Время жить в России" наряду с наличием востребованных компетенций является уважение к традиционным ценностям, напоминает РИА Новости.

Еще в 2022 году глава кабмина Михаил Мишустин призвал детально продумать меры, которые позволят защитить Россию от утраты интеллектуального и культурного капитала. Премьер-министр предупреждал, что зарубежные организации будут охотиться на российских специалистов, тогда как России важно сохранить свой научно-технический потенциал.

В рамках таких мер правительство России утвердило перечень профессий и специальностей для обеспечения технологической независимости нашего государства. Среди приоритетных направлений подготовки специалистов — информатика и вычислительная техника, электроника, биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика, авиационная и ракетно-космическая техника, в том числе около 400 научных специальностей.