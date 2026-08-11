Мария Голубкина публично поддела Пересильд: вот что она сказала

Олег Меньшиков на днях раскрыл печальную судьбу выпускников театральных вызов. По словам народного артиста России, лишь единицы находят работу, остальные вынуждены расстаться с мечтой и осваивать другие профессии. Мэтр предложил резко сократить количество вузов, где учат актерскому мастерству.

На инициативу Меньшикова отреагировала Мария Голубина. Она напротив считает, что нужно готовить больше артистов, и привела в пример Юлию Пересильд, та, мол, так талантлива во всем, что даже в космос слетала, обойдя специалистов, которые готовились к полету годами.

"Друзья, хочу сказать, в защиту театральных вузов. Олег Евгеньевич Меньшиков говорит: "Куда столько артистов-то?" А я могу сказать: "Больше, больше артистов!" Потому что вот в космос, например, кто полетел? Артисты. Ведь вы понимаете, человек в театральном институте учился и полетел в космос. Вот так. Многие готовились 10 лет, а в космос так и не полетели, а вот закончил театральный институт — и уже будущий космонавт. Главное — вера в предлагаемые обстоятельства. Можно и врачом стать, и хирургом", — заявила Голубкина в своем блоге.

Поклонники Марии шутку оценили. "Той артистке, которая полетела в космос, повезло с Учителем"; "Боже, как тонко стебанули Пересильд", "Маша, вы умничка, спасибо"; "Не в бровь, а в глаз"; "Хирурги сейчас напряглись. Конкуренция намечается", — пишут в комментариях к посту Голубкиной пользователи Сети.

Напомним, Олег Меньшиков рассказал, что первокурсники театральных вызов уверены, что за четыре года они получат профессию, потом поступят в театр, станут хорошими артистами, а если повезет, станут известными артистами. Но окончания института эту мечту начинают топтать прямо на глазах у вчерашних студентов. Работы на всех не хватает. Также директор театра имени М. Н. Ермоловой уверен, что не все вузы дают качественное образование.

"Потому что не может быть на такое количество студентов по всей стране такое количество талантливых педагогов. Ну не может этого быть! А это сломанные судьбы", — подчеркнул он.

Олег Евгеньевич предложил решение этой проблемы. В первую очередь Меньшиков отметил, что должно быть мощное государственное финансирование в театральных институтах, чтобы не было необходимости набирать внебюджетные курсы. Также народный артист России считает, что необходимо сократить число вузов.

"Вообще, этих институтов должно быть шесть-семь на всю страну. Мы должны понимать, что мы ответственны за тех, кого мы набираем, в полной мере. Вот так", — заключил Меньшиков.