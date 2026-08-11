В США объявили об освобождении осужденного в России американца Гилмана

Американский гражданин Роберт Гилман, с 2022 года отбывавший в России срок за нападения на сотрудников правоохранительных органов, освобожден из заключения. Об этом рассказали во вторник, 11 августа, информированные источники в администрации Соединенных Штатов.

Как утверждает собеседник Reuters, Гилмана освободили от дальнейшего отбывания наказания в России в связи с состоянием его здоровья. Утверждается, что президент России Владимир Путин помиловал американца по гуманитарным соображениям.

В настоящее время, по словам источника агентства, американец уже находится на пути в США — самолет Госдепа доставит его в Вашингтон. Затем Гилмана направят на лечение в реабилитационный центр в Сан-Антонио.

Российские власти официально никак не прокомментировали эту публикацию.

Адвокат американца Ирина Бражникова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения об освобождении Гилмана. Она заявила, что ее никто пока не оповещал о каких-либо изменениях в статусе осужденного. Юриста с начала июля не пускали к клиенту в связи с его госпитализацией в психиатрическое отделение больницы, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио поднимал тему дальнейшей судьбы Гилмана во время июльской встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле. Вашингтон упрашивал Москву вернуть американца домой, причем, вопреки обычной практике, не называл его арест и срок в России незаконным удержанием.