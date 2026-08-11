Грузия не станет восстанавливать полноценные дипломатические отношения с Россией, пока российские власти признают независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил во вторник, 11 августа, глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

Напомним, дипотношения между Россией и Грузией были прерваны в 2008 году по инициативе Тбилиси. Этому предшествовала российская операция по принуждению Грузии к миру.

Грузия по-прежнему отказывается признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Однако Кобахидзе заверил, что мирное разрешение ситуации "является одним из внешнеполитических приоритетов" Грузии.

Кроме того, грузинский премьер подчеркивал, что русофобия чужда для грузинского народа, а разжигать ее — значит устраивать провокацию в своей же стране. Вопреки слухам о том, что российским туристам якобы не рады в Грузии, "наши двери открыты для всех", тем более что такова грузинская культура и это "отвечает экономическим интересам нашей страны".

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, в свою очередь, высказался против антироссийских санкций. Политик отметил, что рестрикции не опасны для России, зато способны навредить Грузии, "народу, тем семьям и людям, которые 24 часа трудятся, делают все для того, чтобы их семьи жили в достатке". Каладзе назвал позором попытки Евросоюза заставить другие страны разорвать экономические связи с Россией, пока европейцы продолжают торговать с Москвой.

Про беспрецедентное внешнее давление западных стран на Грузию высказался и заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин. Дипломат напомнил, что "с учетом тесного переплетения исторических судеб и географии Россия и Грузия являются друг для друга естественными партнерами". Москва и Тбилиси стремятся выстраивать взаимоуважительные отношения, несмотря "на известные политические разногласия" (цитаты по ТАСС).