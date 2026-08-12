Трамп признал, что ему пришлось тайно эвакуироваться из Турции другим самолетом

Доставку заказывали? Качество бортового обслуживания в авиации всегда ценилось. А тут вышло на высший уровень. Начало истории. 8 июля в Анкаре, где проходил саммит НАТО телекамеры нацелились на американский борт номер один, куда торжественно поднимался Трамп, чтобы покинуть Турцию

Следующая история довольно необычная. О предполагаемой угрозе убийства Дональда Трампа со стороны Ирана. В прошлом месяце президент США вылетел из Турции секретным военным рейсом, в то время как Белый дом утверждал, что он находится на борту №1.

Президент США, уже раз тридцать с лишним победивший Иран, уничтоживший его армию, вынужден был буквально тайком эвакуироваться из Турции, чтобы избежать покушения, о котором его предупредили. Детали тайной операции Washington Post.

В Анкаре Трамп поднялся на борт старого самолета Air Force One на глазах у телекамер. Через несколько минут его тайно доставили на меньший самолет Военно-воздушных сил на грузовике для доставки еды

Президент великой державы, останавливающий войны, карающий непокорных, тайно едет от одного самолета к другому на грузовике для доставки еды, как какой-нибудь бутерброд или порция куриных крыльев? А вдруг он так и не доехал до военного самолета? А вдруг подменили?

После посадки на британской базе Милденхолл Трампа каким-то образом снова перекинули на борт №1, которым летели американские журналисты. И показали прессе, как президент спускается по трапу. Был ли снова использован грузовик для перевозки сэндвичей и котлет или спецоперация была проведена иным способом, прессе выяснить не удалось.

Сам Трамп позднее подтвердил, что действительно сменил самолет. Он объяснил это требованием Секретной службы.