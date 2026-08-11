Сербия сделала заявление о визах для россиян

Сербские власти не рассматривают введение виз для граждан России. В этом заверил во вторник, 11 августа, министр по вопросам евроинтеграции Сербии Неманья Старович.

Как отметил политик, присоединение к Шенгенскому соглашению отвечает национальным интересам Сербии. Тем не менее, отменять в связи с этим безвизовый режим для россиян Белград не намерен.

Правительство Сербии сформировало оперативную группу с целью выполнения условий доступа в Шенгенскую зону. На вопрос о том, означает ли это приближение к моменту введения виз для россиян, как это было в случае с Черногорией и другими членами Шенгена, Старович ответил отрицательно, сообщает "Sputnik Сербия".

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян предупредил, что введение Сербией требований, схожих с шенгенскими визами, станет приговором для ее туристического сектора. Как написал эксперт в соцсетях, "массовый сегмент будет отрезан".

Тем временем власти Эстонии призвали страны Европы полностью прекратить выдачу виз россиянам — в том числе для отдыха и шопинга. Эстонский министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что считает аморальным появление гуляющих и отдыхающих в Европе россиян при нынешней геополитической обстановке.