Европейские государства все менее охотно передают Украине ракеты Patriot, опасаясь за собственную безопасностью. Вину за этот настрой Европы западные эксперты возлагают на Соединенные Штаты.

Как пишет Politico, вопреки громогласным заверениям в прежней поддержке киевского режима делиться Patriot европейцы не планируют. Главной причиной этого издание называет "отсутствие политической воли" со стороны американской администрации.

Германия, в частности, отказывается продолжать передачу вооружений прежними темпами. Politico напоминает, что прежде Берлин передавал Киеву установки Patriot только под гарантии Соединенных Штатов в дальнейшем компенсировать эти поставки.

На этом фоне военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, которого цитирует ТАСС, указал на военно-техническое преобразование всего западного военно-промышленного комплекса под эгидой США. Как пояснил специалист, дорогостоящие ракеты-перехватчики уже не соответствуют актуальной экономике войны — противоракета стоит несопоставимо много в сравнении с мишенью в виде дешевого БПЛА.

Военный обозреватель и журналист Алексей Суконкин заявил в эфире радио Sputnik, что Patriot – очень интересная ракета не как технический продукт, а как способ заработать денег. Стоимость такой ракеты в 2022 году составляла 3,8 миллиона долларов, а в 2027 финансовом году – уже 5 миллионов. По словам эксперта, "эти деньги пилит ВПК США, со всеми лоббистами, которые влияют на закупочные бюджеты". Однако Украина в этой "конструкции" лишняя.